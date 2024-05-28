エジプト バックル タイピン シルバー925 スカラベ ターコイズ 781

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胴体部分はシルバーカラー、羽根部分はゴールドカラー、その上にはターコイズが施された、シルバー925に24金ゴールドフィールドが施された、古代エジプトの再生、復活、創造のシンボルであるスカラベをモチーフにした神秘的かつ高貴で素晴らしいデザインのお守りとしても身に付けられる運気にも良い雰囲気を放つ、エジプシャンのバックルとネクタイピンのセットです。男女兼用です。エジプト好きの方にもおすすめです。刻印STERLINGSILVER925目立った傷や汚れはございません。ヴィンテージ品として全体的に綺麗な状態です。即購入、大歓迎です！海外旅行先で購入したものです。★撮影時、梱包時に商品を確認しておりますので、到着後の破損の返品は致し兼ねます。返品時の差し換え防止の為でもありますのでご了承下さい。★★★他に出品中の商品2点以上のご購入の方、コメント頂ければ、お値引き致します!!!