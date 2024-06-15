ワンピースオブロック　シャイナーキャップ　大戦

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商品詳細
カラー インディゴサイズ表記XLで頭囲60～61cmです。(多少の誤差はご了承下さい。)状態 使用回数5回程度の中古品 (購入時からウォッシュ加工しております。)古着、中古品にご理解ある方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。発送は宅急便コンパクトで小さくして送らせていただきます。よろしくお願いします。
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