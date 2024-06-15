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ワンピースオブロック　シャイナーキャップ　大戦
商品番号 X67623318895
商品名

ワンピースオブロック　シャイナーキャップ　大戦
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　インディゴサイズ表記XLで頭囲60～61cmです。(多少の誤差はご了承下さい。)状態　使用回数5回程度の中古品　　　(購入時からウォッシュ加工しております。)古着、中古品にご理解ある方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。発送は宅急便コンパクトで小さくして送らせていただきます。よろしくお願いします。
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