NEIGHBORHOOD PORTER WALLET ネイバーフッド ポーター

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商品詳細
NEIGHBORHOODNHPT.SHORT/E-WALLETサイズ:縦約9.5cm×横約13cm数回使用美品画像にて状態及び付属品のご確認宜しくお願い致します。こちらは“PORTER(ポーター)”と共同開発したショートウォレットです。パッチワーク状にレイアウトしたヴィンテージバンダナをデジタルスキャニングしたボンディング生地を使用しています。ネイバーフッドwtapsvansポーター財布ウォレットバンダナ
http://narcologia.ru/goods/reflector156764.html
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