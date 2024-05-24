Atlast\u0026co ギャリソンベルト　size38

他のベルトを購入したので出品します。革細工専門店で穴を一つ増やしてもらいました。ピンから最短の穴まで90センチなので、W30から31くらいの方も使用できます。サイズ38バックル 真鍮真鍮と黒革のコンビがむちゃくちゃカッコ良いです！状態も良いです！ワイドデニム、ペインターパンツにエンジニアブーツと合わせてもかっこいいです！アットラストテンダーロインキャリーグラッドハンドクーティーギャングスタービルフィグベルアメカジビンテージバイカー栃木レザーベルトクランチビルドバックローリングダブトリオショットHTCRRL



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