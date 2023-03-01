ワールドトリガー　空閑遊真　A5キャラファイングラフ　Blu-ray 特典

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[商品]ワートリより、空閑遊真のキャラファイングラフです。アニメ2期のBlu-ray全巻購入特典(Amazon)でした。おそらく現在引き換え期間が終了しております。少しの間飾っておりましたが、置き場所がなくなったため、お譲りします。アクリル・プラスチック部分の多少のキズ・汚れ等ご了承ください。飾っていて気になるほどではないと思われます(当方の場合は気になりません)が、角度や照明により引っ掻き傷のような跡が目立つかもしれません。傷の撮影は難しかったため、おおよその位置に印をつけました(写真2枚目)。また、額縁に接着剤のはみ出しのようなものが見受けられますが、底面になるため問題ないかと思われます。その他表から見てわかる傷は見受けられません。アクリル版の傷が気になる場合は、購入者様の方で額縁もしくはアクリル板を交換されると良いと思います。素人保管ですので、他にも微細な傷が付いているおそれがあります。こちらもご了承ください。[優先/値段]即購入が最優先です。相場が分からないので値段交渉可。[梱包/配送]もとの梱包でそのままお送りします。段ボールで匿名配送(らくらく/ゆうゆうは指定がなければこちらの都合に合わせます)を利用します。細心の注意を払いますが、梱包時に傷がつく可能性がございます。[その他]プロフご確認ください。同梱希望の方はコメントください。送料分値引きします。※商品によっては、配送の都合で同梱をお受けできないものもあります。また、発送方法変更に伴う料金を負担していただく場合がございます。その他、何かございましたら、お気軽にコメントください。──────────────────#ワールドトリガー #ワートリ#空閑遊真 #玉狛第二