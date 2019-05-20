希少】二刀流の原点 日本ハム時代のエキサイティングルーキーカード ...

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ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真サイン有無···無し性別···男二刀流の原点日本ハムルーキー時代2012年ルーキーカードです^_^10年以上前のカードになりますがカードホルダーにてスリーブ保管しておりましたメジャーで大活躍の大谷翔平今後も価値が上がると思います二ヶ月連続月間MVPは凄すぎる2013年プロ野球チップス大谷翔平エキサイティングルーキーカードコレクションにて保存しておりましたとても良い状態だと思います画像でご確認ください。すり替え防止のため購入後のキャンセルはご遠慮くださいその他質問等ありましたらお気軽にどうぞ。【検索】メジャーリーグ大谷翔平日本ハム二刀流MVP侍ジャパンエンゼルスいっぺいさん世界一月刊MVP栗山監督カルビープロ野球チップス打者大谷翔平投手大谷翔平三冠王野球カード廃盤入手困難希少スーパールーキーエキサイティングルーキーBBMカードサイン入り二刀流カードマイクトラウト