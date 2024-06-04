ニューエラ NEWERA オリオールズ 7 1/2 新品未使用 海外正規店購入品

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商品詳細
NewEraBaltimoreOriolesAllStarGame1993VintageStoneTwoToneCorduroyEdition59FiftyFittedHat712ボルチモア・オリオールズ海外正規店購入サイズは71/2(59.6cm)になります。全面コーデュロイです。
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