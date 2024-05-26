新品 クロコダイル長財布 ボトルグリーン 極美品 ワニ革財布 メンズ

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数ある中からの閲覧ありがとうございます。ゆうパケットポスト発送化粧箱無し高級感溢れるクロコダイル革と落ち着いたグリーンが相性抜群の本革長財布です。かなり美しい模様の美品でございます。このレベルはなかなか入ってこない一品です。ワニ革特有の網目模様が目を惹く一品。市場でも希少な腹側のクロコ革を使用。ワニの模様は人の指紋と同じように２つと無いもので、世界に１つの模様です。一点物であります。財布自体は繋ぎ目無しの1枚革で惜しみなく製作することで、ワニ革が持つ高級感を前面に出した一品です海外の職人にオーダーメイドし、一つ一つ丁寧に作られたハンドメイド品。ボトルグリーンは気品があり落ち着いた色合いです。深い緑色とクロコダイル革が上品にマッチしています。光沢を抑えたマット仕上げでプライベートの場でもフォーマルな場でもお使いいただけます。YKK製のゴールドジッパーでクロコ革に負けない高級感を演出します。本革ですので経年変化も込みでお楽しみください使えば使うほど手に馴染むいい財布に育ちます。※水分は厳禁です写真はそのままの状態を撮影しています。見づらい部分はお申し付けください。【この製品はクロコダイル本革を使用しています。】ワニは陸地でも生活する生き物です。そしてご存知の通りとても凶暴な生物です。地を這う際につく傷や仲間との争いでつく傷等、生きていた頃についた傷が革に残っていることもあります。こうしてついた傷はリアルレザーである証でもありますまたハンドメイド品のため工程上につく擦れや色ムラが生じる場合がございます。以上事前にご確認ください。ご不明な点や質問などはコメント欄へお願いいたします。■以下商品説明ワニ本革長財布ラウンド型ハンドメイド品色)ボトルグリーンサイズ)約横20cm×縦10.5cm×厚さ約3cm素人採寸ですご了承ください。素材)本体クロコダイル(シャムワニ)腹部内装:牛革（小銭入部ナイロン）ファスナー:YKK収納)カードポケット×8札入れ×2フリーポケット×3ファスナー付き小銭入れ×1BG-27