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cookies スナップバック　ロサンゼルス　カリフォルニア　US 北米
商品番号 E24102799714
商品名

cookies スナップバック　ロサンゼルス　カリフォルニア　US 北米
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,226 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cookiesスナップバック　正規品ロサンゼルスのcookiesで購入しました。輸入品になりますので輸入時の細かなキズなどはあるかもしれませんので神経質な方はご遠慮ください。カメラの感度により実物の色と少し変わる事が有ります。商品は写真のとおりの現状渡しとなります。お手続きは落札後2日以内に願います。入金処理がなされない為到着後は必ず受取連絡をお願いします。発送は佐川急便着払いを予定しております。(商品によってはレターパックでの発送も可能です)お急ぎの方はご一報下さい。その他にも出品しておりますのでご覧下さい。同梱発送も可能です。よろしくお願いします。
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