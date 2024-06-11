ビンテージ/HUNTER/レザー/ガンベルト/帯弾ベルトW37～39インチ

即購入大丈夫です。商品番号D137-51-0001商品名ビンテージ/HUNTER/275LG/レザー/ガンベルト/帯弾ベルト【W37～39インチ】茶系/アンカー刻印/メンズ/本革/D137ブランドHUNTER生産国記載なし素材本革カラー茶系商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。HUNTER275LGレザーガンベルト/帯弾ベルトです。アンカー刻印入りバックルです。大変雰囲気のあるアイテムです。普通のベルトのように、ボトムスのベルトホールに通すというよりは、ボトムスの上から使用する作りだと思います。ベルトホール側は本来の幅より細く切り取られており、ベルトホールも後開けの物の為、長さも短くカットされていると思います。ベルトホール先端側は縁まで穴があり、最長側2つの穴はバックルにかからず使用に適さないため、サイズは最短側から3つ目までのベルトホールで計測しています。またサイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。ベルトホールは短い方向に増やす余地はある作りです。全体の状態後開けのベルトホールは雑な状態です。帯弾部分広域に剥げ、レザーに傷や汚れがあります。大変使用感がありますので、現状のコンディションにご理解いただいた上、ご検討ください。SIZE(サイズ)表記不明全長（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）約110cm幅（ベルト本体部分の広い所の幅）約6.3cm幅（ベルト本体部分の狭い所の幅）約4cmベルトホールに通した際の内周最短・約94.5cm(約37インチ)～最長・約100cm(約39インチ)ホール数5(実際使用できるのは最短側から3個です)バックル(高さ×幅)約7cm×約7.3cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラウン



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