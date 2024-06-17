Balenciaga グレェビングのD Ring ベルト

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商品詳細
10月6日にBALENCIAGA東急プラザ銀座で購入しましたが1回ども利用してないです！シリアル番号：7031371161P568024Uギャランティカードありサイズ：幅3.5cm•ウェビング•ジャカード織りのBalenciagaロゴ•アンティーク調シルバーの金具•調節可能な留め金•イタリア製•柔らかい布で拭いてください素材：ポリエステル100%カラー···グレー
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