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Balenciaga グレェビングのD Ring ベルト
商品番号 C38460950067
商品名

Balenciaga グレェビングのD Ring ベルト
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 16,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10月6日にBALENCIAGA東急プラザ銀座で購入しましたが1回ども利用してないです！シリアル番号：7031371161P568024Uギャランティカードありサイズ：幅3.5cm•ウェビング•ジャカード織りのBalenciagaロゴ•アンティーク調シルバーの金具•調節可能な留め金•イタリア製•柔らかい布で拭いてください素材：ポリエステル100%カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/choice507585.html
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