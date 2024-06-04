LANAI ウクレレ ソプラノ UK-180 ハワイアンコア　日本製

３０年程前に島村楽器で購入しました。保証書あり。保証期間は過ぎてます。日本製 ソプラノウクレレLanaiラナイ UK-180材料 ハワイアンコア仕上げ ウレタンセミグロス指板 ハカランダブリッジ ハカランダサドル ハカランダナット ハカランダ玄 フロロカーボン(ピンク)時々、軽く弾いていました。よく鳴りいい音です。大きな傷はありませんが、使用にともなう小さい傷や汚れはあるかもしれません。中古ですので神経質な方は購入を控えて下さい。ケース無し、本体のみの出品です。販売元 （有）クエスト製造元 （株）加藤楽器制作所／愛知県種類···ウクレレレベル···初心者



2023年最新】Lanai UKの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】Lanai UKの人気アイテム - メルカリ



美品 LANAI ソプラノ ウクレレ UK-350 マホガニー単板



美品 LANAI ソプラノ ウクレレ UK-350 マホガニー単板 - 通販 ...



2023年最新】Lanai UKの人気アイテム - メルカリ



Lanai SK-160S ソプラノウクレレMade in Japan 送料込みの通販 by さゆ ...



LANAI (ラナイ) ウクレレ ハワイアン コア ソプラノ UK-210 ...



美品 LANAI ソプラノ ウクレレ UK-350 マホガニー単板



遠鳴！ ハワイアンコア総単板 lanai UK-380 中古 値下の通販 by ノブ's ...



Lanai、ＦＴ、Ｋヤイリ～日本製ウクレレの販売【ガッキコム】



Lanai ウクレレ UK-330 オール単板 ハワイアンコア タイムセール 49.0 ...



ソプラノ ウクレレ Lanai UK-460 ハワイアンコア 単板 1枚板 ...



LANAI (ラナイ) ウクレレ ハワイアン コア ソプラノ UK-210 ...



遠鳴！ ハワイアンコア総単板 lanai UK-380 中古 値下の通販 by ノブ's ...



LANAI (ラナイ) ウクレレ ハワイアン コア ソプラノ UK-210 ...