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- LANAI ウクレレ ソプラノ UK-180 ハワイアンコア 日本製
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商品詳細
３０年程前に島村楽器で購入しました。保証書あり。保証期間は過ぎてます。日本製 ソプラノウクレレLanaiラナイ UK-180材料 ハワイアンコア仕上げ ウレタンセミグロス指板 ハカランダブリッジ ハカランダサドル ハカランダナット ハカランダ玄 フロロカーボン(ピンク)時々、軽く弾いていました。よく鳴りいい音です。大きな傷はありませんが、使用にともなう小さい傷や汚れはあるかもしれません。中古ですので神経質な方は購入を控えて下さい。ケース無し、本体のみの出品です。販売元 （有）クエスト製造元 （株）加藤楽器制作所／愛知県種類···ウクレレレベル···初心者
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