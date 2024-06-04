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LANAI ウクレレ ソプラノ UK-180 ハワイアンコア　日本製
商品番号 B31303587820
商品名

LANAI ウクレレ ソプラノ UK-180 ハワイアンコア　日本製
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 6,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

３０年程前に島村楽器で購入しました。保証書あり。保証期間は過ぎてます。日本製　ソプラノウクレレLanaiラナイ　UK-180材料　ハワイアンコア仕上げ　ウレタンセミグロス指板　ハカランダブリッジ　ハカランダサドル　ハカランダナット　ハカランダ玄　フロロカーボン(ピンク)時々、軽く弾いていました。よく鳴りいい音です。大きな傷はありませんが、使用にともなう小さい傷や汚れはあるかもしれません。中古ですので神経質な方は購入を控えて下さい。ケース無し、本体のみの出品です。販売元　（有）クエスト製造元　（株）加藤楽器制作所／愛知県種類···ウクレレレベル···初心者
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