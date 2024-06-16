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スタースティングレイ　ターコイズ　ラウンド　ショートウォレット　スティングレー
商品番号 M86571316923
商品名

スタースティングレイ　ターコイズ　ラウンド　ショートウォレット　スティングレー
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 14,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■品名：ラウンド　ショートウォレット■カラー/素材：外装：エイ革　※研磨部分：白〜乳白色内装：牛革裏地：ナイロン■仕様：カード入れ×3、小銭入れ×1、ポケット×2、札入れ×2■サイズ：本体/W/12cmH/10cmD/2.5cm誤差あります。同じシリーズ皮革違いはコチラ#YOPIOBurano他のスティングレーシリーズはコチラ#YOPIOstingray他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather内側にはクローム鞣しのシュリンクレザーを使用。革製品特有の傷やシワを目立ちにくくし耐久性も弾力もあり長くご愛用出来ます。当方が使用しているシュリンクレザーは自然なシボと落ち着いた雰囲気を重視しております。■注意点★商品の画像につきましては、極力実際の商品の色合い出るように最善を尽くしておりますが、ご覧頂くパソコン・モニターなどの環境により、実際の商品と色合いが異なる場合がございます。詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。★ファスナー　内部の画像は共通サンプル画像です。カード　コイン　札類などは付属しません。財布形···二つ折り素材···本革
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