LOUIS VUITTON ポルトフォイユ　タイガ　長財布

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ルイヴィトンのポルトフォイユタイガの長財布になります。数年前に正規店で購入しました。使用感はありますが比較的美品です。目立った傷や汚れはありませんが使用による皺や日焼けによる色あせが若干あります。内側は使用感無く美品ですが若干使用によるにおいがあります。小銭入れのジッパー、カード入れなどほとんど使用していなかったためかなり綺麗です。イニシャルは消しています。以上の事から気にされる方はご購入をお控え下さい。カラー:ブラック素材:レザーシリアル:TA3174中古品ということを理解していただき画像で状態を良く確認してからご購入をお願いします。