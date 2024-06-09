アンダーカバー　Tシャツ　undercover

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アンダーカバーTシャツ2000SSUNDERCOVERWTAPSGENERATIONFUCKYOU色は2枚目の画像が近いです。20年位前のやつだそうです。古着は疎くて全く解らないので、商品の状態は画像でご確認お願いします。使用感あります。古着の性質上返品交換は受付できかねす。見たい部分あれば追加で写真撮りますのでお気軽にどうぞ。採寸（平置き）身丈:約69cm身巾:約50cm肩:約21cm↑画像8-10枚目をご参考下さい。ネコポスorゆうパケットポスト発送予定です。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）