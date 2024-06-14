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アタッチメント　カシミヤストール　グレー　美品　ATTACHMENT
商品番号 I58856745282
商品名

アタッチメント　カシミヤストール　グレー　美品　ATTACHMENT
ブランド名 アタッチメント
特別価格 税込 2,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アタッチメントATTACHMENTカシミヤストールグレーフリーサイズ（約75cmx200cm）定価は失念してしまいましたが二万円ほどだったと思います正規店で新品購入したものです新品で購入後、試着のみでクローゼットにしまってありました。着用機会がないため、出品いたします。ほつれている部分は初めからそういうデザインになっています。シンプルな製品なので色々と合わせやすく、上質なカシミヤ素材でこれからの寒い季節にピッタリだと思います。大判なので巻き方のアレンジも効きます。状態の良い美品ですが、新品でなく素人保管となりますのでご了承ください。その分お安く出品いたします。多少の値段交渉は考えますので質問欄からお願いいたします。【検索用】カズユキクマガイKAZUYUKIKUMAGAILOUNGELIZARDFACTOTUMLADMUSICIANMARKAWAREmarkaA.P.CJUNYAWATANABECOMMEdesGARÇONSKUROREMIRELIEFnonnativeENGINEEREDGARMENTSNeedles　ネペンテスS2W8ナンバー44(no44)WoolrichWoolenMillsPaulSmithCURLYincloudinessLEEAbercrombie\u0026FitchRalphLaurenエヌハリウッド
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