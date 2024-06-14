美品 即完人気デザイン HYSTERIC GLAMOUR ツインガール キャップ ...

美品即完人気デザインHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーツインガールダブルガールヒスガールロゴプリントモノトーンメッシュキャップ日本製ブラックホワイトメンズご覧頂き、誠に有難う御座います！※着画・体型公表は行っておりません。「状態」美品です。フチに多少のスレ感はありますが、他に目立った汚れもなくとても綺麗です。+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+即完売の人気デザイン！黒のナイロンメッシュでツインガールのデザインがとてもかっこいいキャップです。サイズ調節可能です。+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+「SIZE」ーメンズ頭周り約59～約64cm高さ約13cmツバ約7cm素人採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。「カラー」ブラックホワイト#美品#即完人気デザイン#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#HYS#ヒス#ツインガール#ダブルガール#ヒスガール#ロゴキャップ#モノトーンキャップ#メッシュキャップ#キャップ#メンズ帽子#メンズキャップ✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼素人保管なので、保管時の細かなスレ等はどうぞご了承ください。出品を取り消すことがあります。提示価格にてご検討をどうぞ宜しくお願い致します。コメントにてやり取り中の場合も含め「購入ボタン」を先に押して頂いた方にお譲りさせて頂きます。購入頂く際はコメントなど連絡不要です。即「購入ボタン」で大丈夫です！KS2308-199素材...ナイロンカラー...ブラック



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