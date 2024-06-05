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UES　バンダナ　4種類　※初期UES
商品番号 U88879973814
商品名

UES　バンダナ　4種類　※初期UES
ブランド名 ウエス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。初期UESバンダナ4種類になります。購入して折りたたんだままで保管していました。未使用ですが、折れた場所が変色があります。※３枚とも購入は20年以上前になります。ご興味ある方、お探しの方よろしくお願いします。カラー...ベージュ
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