Supreme Military Camp Cap θΩψ

#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeMilitaryCampCapシュプリームミリタリーキャンプキャップツイルキャンプキャップと並び、毎年人気の高いスタンダードなキャンプキャップ。ウォッシャブル加工により使い込んだような風合いが醸し出されたミリタリーキャンプキャップ。このツバがストレートのタイプはもう販売されておらず、タグ付き新品未使用で手に入ることはなかなかないと思いますので、この機会に是非。カラー：Black/ブラックシーズン：2019fw生産国：アメリカタグ付き新品未使用ですが、製品の特性上、ウォッシャブル加工により全体的にあたりのようなものが見受けられる場合もありますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。ご希望であれば個人情報を切り取った納品書のコピーはお付けできます。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポス、または宅急便コンパクトを予定しております。



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