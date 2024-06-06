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【新品未使用】ポールスミス　二つ折り財布　No.9
商品番号 I99015879663
商品名

【新品未使用】ポールスミス　二つ折り財布　No.9
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithNo.9AlbemarleStreetショップのファサードにインスピレーションを受けた「No.9」の二つ折り財布ユニセックスで展開する「No.9（ナンバーナイン）」はロンドンのメイフェアエリアにあるPaulSmithNo.9AlbemarleStreetショップのファサードの模様を象ったラグジュアリーなレザーコレクション鋳鉄に焼き付けられた連結した楕円形のモチーフを職人の手作業によって上質なイタリア製レザーにエンボス加工で表現したポール・スミスの自信に満ちた魅力の逸品
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