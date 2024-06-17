STORM BECKER ストームベッカー　デニムキャップ

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商品詳細
カラー···ブルー形···ワーク現在は、幻のブランドとなった、STORMBECKERのワークキャップになります。ツバを上げて裏のプリントを見せてかぶるとカッコイイです。形が良いワークキャップで柔らかい生地なのでツバは自由に動かせます。汗染みとうの汚れは、みられません。正規店で購入して、そんな被っていなかった為、状態は良いと思われます。人気アイテムのため、お探しだった方いかがでしょうか？値段交渉、コメント欄でお受けいたします！よろしくお願いいたします。RADIALLCALEEcluctAT-DIRTYSubcietyCUTRATEchallengerラディアルキャリークラクトアットダーティーサブサエティカットレイトチャレンジャー
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