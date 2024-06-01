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バーバリー　ブラックレーベル　マフラー　ショール　ストール　カシミヤ　ストライプ
商品番号 V83609917577
商品名

バーバリー　ブラックレーベル　マフラー　ショール　ストール　カシミヤ　ストライプ
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BURBERRY　BLACKLABELマフラーカシミヤ　100%長さ　約164cm(フリンジ込)幅　約32cm多少の誤差はご了承下さい(__)多少の毛羽立ちシワがありますコンパクトに畳みゆうパケットポストまたはネコポスで発送予定です※　※　※　※　※　※　※　※　※　※　※　※出品している商品は新品、中古共に自宅保管しており一度人の手に渡ったものですチェックはしておりますが細かいキズや汚れなどの見落としがある場合もあります！神経質な方、完璧を求める方の購入はお控えください
http://narcologia.ru/goods/browse244691.html
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