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WG10K刻印あり ネクタイピン ブルー 石
商品番号 S54634079536
商品名

WG10K刻印あり ネクタイピン ブルー 石
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WG10K刻印ありネクタイピンブルー石サイズ⋯約6cm中古品になりますので使用感はあります。使用に伴う薄傷などありますが、使用に問題はありません。
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