BUDSPOOL タギング T 新品未使用

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BUDSPOOLのプリントT新品未使用今のタグになる前のオリジナルの物になります。前右下にタグ、フロントにプリントシワは畳んでしまってありますのでご了承ください。写真の右半分が黄ばんで見えるのは、写真の光の加減です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···長袖ネック···Uネック*自宅保管為、神経質な方はご遠慮ください。*ご購入時、その他、しっかりとコンタクトが取れる方でお願いします。ご購入時にメッセージにてコンタクトが取れない方は、キャンセルさせていただく可能性がございます。APHRODITEGANGHOLDINGS舐達磨なめだるまガッキンアフロディーティーギャング