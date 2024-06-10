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- メタリカ ヴィンテージ Tシャツ 1994年 Mサイズ
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商品詳細
コメント無しにご購入頂けます❣️メタリカ90年代ヴィンテージ TシャツTAKAさんタグが無く、サイズ表示がありませんが、オフィシャルTシャツと比べるとアメリカサイズのM、日本のLサイズくらいです。背中に2カ所ホールがあります
http://narcologia.ru/goods/scissoring116096.html
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