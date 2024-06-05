29.0cm【新品未使用】アディダス スーパースター 黒EG4959

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商品詳細
新品未使用SUPERSTAR\"COREBLACKFOOTWEARWHITE\"EG4959（コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック）ブランド：adidasadidasOriginalsSUPERSTAR性別：メンズ色：ブラック系カット：ローカット着脱タイプ：紐、シューレースシューズ素材：本革生産国：中国インドネシアメインカラー···ブラック
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