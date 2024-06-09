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【新品・未使用】ヴァレンティノ チェーンウォレット
商品番号 L58191442945
商品名

【新品・未使用】ヴァレンティノ チェーンウォレット
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 25,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ブランド名：VALENTINO/ヴァレンティノヴァレンチノバレンティノバレンチノ・オリジナル品番：SW0P0Q48VSH0NO・サイズ(約)：縦14.5cm　横20cm　マチ5.5cm・重量(約)：410g・ストラップ長さ(約)：127cm（調節不可・取外し不可）・ストラップ立ち上がり：(約)60cm・仕様：開閉ホック【内側】ファスナー小銭入れ×1、札入れ×3、カード入れ×16、オープンポケット×2・素材：牛革・付属品：ブランド箱、保存袋・原産国：イタリア、その他・定価：123,470円(税込)原則、値引きは考えておりませんので、ご了承下さい。なお、どうしても値引き交渉をする場合にも、「◯◯円にできますか？」など、具体的な金額を明記していただけると幸いです。
http://narcologia.ru/goods/rouge252210.html
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