フェラガモネクタイ新品

600円お値引きしました。フェラガモネクタイ新品ご覧頂きましてありがとうございます。カラー···レッド柄・デザイン···その他海外旅行の際、夫が購入しましたが使わずに保存していた物を出品します。タグのピンのみが残されております未使用品になります。赤いフェラガモのケースと共にお楽しみ下さい。どうぞ宜しくお願いします。#フェラガモ#ザルバドーレフェラガモ



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