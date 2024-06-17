フェラガモネクタイ新品

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商品詳細
600円お値引きしました。フェラガモネクタイ新品ご覧頂きましてありがとうございます。カラー···レッド柄・デザイン···その他海外旅行の際、夫が購入しましたが使わずに保存していた物を出品します。タグのピンのみが残されております未使用品になります。赤いフェラガモのケースと共にお楽しみ下さい。どうぞ宜しくお願いします。#フェラガモ#ザルバドーレフェラガモ
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