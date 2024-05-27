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ワイルドスワンズ　ENO シェルコードバン　ダークバーガンディ
商品番号 D28975492854
商品名

ワイルドスワンズ　ENO シェルコードバン　ダークバーガンディ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 25,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️購入日:2023年7月1日◾️購入先:公式オンラインショップ　　　　(https://www.wildswans.jp)◾️使用回数:購入当初に5日間、数時間カバンに入れて持ち歩きました。ポケットに入れての使用はございません。●メーカー：WILDSWANS(ワイルドスワンズ)●商品名：SHELLCORDOVAN/ENO(SD)●外装カラー：ダークバーガンディ(#8)●内装カラー：チョコ●外装素材：アメリカ馬革(シェルコードバン)●内装素材：ベルギー牛革(サドルプルアップ)●サイズ：H90xW110xD35mm●付属品：購入時の箱、保証書●その他、注意事項：大きな傷や汚れなどはありませんが、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。〈シェルコードバンについて〉シェルコードバンは自然の風合いを活かした仕上げにより、表面には色ムラ、シミ、小傷、毛穴、ザラつき、曇り等が含まれます。#WILDSWANS#ワイルドスワンズ#ENO#イーノ#ホーウィン社#シェルコードバン#8#ダークバーガンディ#三つ折り財布
http://narcologia.ru/goods/recommended875490.html
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