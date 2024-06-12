コーチ ダブルジップ 本革シグネチャー ダブルファスナー オーガナイザー 長財布

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☆コメント不要、即購入大歓迎00148お寄りくださりありがとうございます他にもいろいろありますのでゆっくりご覧くださりませ⭕#当店ギフトコレクションいいね、がいくつあっても数日で削除して再出品しています。品物を気にいって頂けたらフォローして保存をお勧めします新品、コーチのダブルラウンドファスナーの長財布です。もちろん正規品です！ありきたりでは物足りない。ワンランク上の品物を持ちたい。。そんなエグゼクティブな方にピッタリのお品物ですエンボスドシグネチャーがインテリジェンスを感じさせるcoolなデザインです☆通帳やスマホ、定期券、名刺入れ、パスポート等、全てこれ一つで収納し、クラッチバッグとして外出出来るほどの収納力。カードは28枚収納出来ます。外付けのハンドルを引き出して手を差し込めば、手と一体になったような持ち易さ。もちろん女性でもご利用頂けるデザインです。いかがでしょうか(^-^)〜〜仕様〜〜コーチトラベルオーガナイザーダブルジップ型番 F93425色 ブラック素材 レザーサイズ横約21縦約12マチ約4素人採寸につき少々の誤差はご容赦ください仕様札入れ×2ファスナー小銭入れ×1カード入れ×16フリーポケット×2カード入れ×12パスケース×1フリーポケット×3カード類一式付属しております。アメリカアウトレットで購入したコーチファクトリー正規品です。アウトレットは過剰生産、使用に差し支えない程度の傷、色のムラ、ファスナーの引っ掛かり、タグの付け間違いや付け忘れ、型落ち、アウトレット専用の廉価版生産品、箱は無いなど訳ありの様々な理由があってお安くなっております。これらにご理解をくださる方のみ、お付き合いくださりませ。神経質な方はご遠慮くださいね。どうぞよろしくお願い致します