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Johnstons of Elgin マフラー　スコットランド製
商品番号 A98757244431
商品名

Johnstons of Elgin マフラー　スコットランド製
ブランド名 ジョンストンズオブエルガン
特別価格 税込 6,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JohnstonsofElginマフラー　スコットランド製100％キャメルヘアー男女兼用でご使用頂けると思います。サイズ160×29cmフリンジ含む素人採寸になりますので多少の誤差はあると思います。中古品になりますので状態に神経質な方はご遠慮下さい。
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Johnstons of Elgin マフラー　スコットランド製
【Johnstons of Elgin】Made in Scotland 100% check cashmere scarf（ジョンストンズ オブ エルガン スコットランド製 チェック柄カシミヤフリンジ マフラー）1c | MASCOT/E powered by BASE
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JOHNSTONS OF ELGIN / ジョンストンズオブエルガン | スコットランド製 カシミヤ 100％ フリンジ マフラー | ー |
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