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正規品Supreme シュプリーム SUPREMEJordan Cap キャップ
商品番号 C20244092077
商品名

正規品Supreme シュプリーム SUPREMEJordan Cap キャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドSupreme/シュプリーム商品名SUPREMEJORDANJordan6-PanelCapフリーサイズ素材ポリエステル対象ユニセックスカラーブラックサイズ(約)・詳細14cmx27cm表記サイズ：フリー頭回り：62cmこちらの商品は日本流通自主管理協会（AACD）加盟のショップにて購入してますのでご安心ください当ショップは古物商番号は自己紹介欄に記載しております。こちらの商品は古物商を元に販売しております。万に一つも模造品はございませんのでご安心くださいませ。【ブランド】大人気シュプリームのCAPとなります。ブランドSupreme/シュプリーム商品名SUPREMEJORDANJordan6-PanelCapフリーサイズ素材ポリエステル対象ユニセックスカラーブラックサイズ(約)・詳細14cmx27cm表記サイズ：フリー頭回り：62cm状態購入してほとんど使用しておりませんので使用感もなくまだまだ末長くご愛用できると思います。ランクはSAとなります。画像をよく確認の上ご検討ください。付属品無し。当たり前ですが正規品のお品となります。■本物ですのでご安心下さい■他にもクロムハーツ　ゴローズ　ルイヴィトンメンズレディース長財布財布ポーチキーケースネックレスブレスレットパンプスサンダルトートバッグリュッククラッチバッグなど出していきますので宜しくお願い致します！当たり前ですがこちらの商品は正規品となります。
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