COACHレザーベルト　　　　　シグネチャー　リバーシブル

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★コメントなし即購入歓迎！☆欲しいんだけど、もぅ少し安かったらと思ったら、お気軽に希望価格をコメントしてください(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧ ★海外の正規直営OUTLETショップのディスカウント商品を仕入れています。【アウトレット商品とは】アウトレット店向けに企画・制作された商品や百貨店などのブティック店で販売されていた商品、前シーズンのモデル・過剰在庫などの理由でブティック店からアウトレット店にまわってきた商品などがアウトレット品になります。使用に差し障りのない程度の傷や汚れ、模様のズレなどブティック品とは若干異なる場合もあります。小さなキズや僅かなシワなどは製造工程で生じたもので不良ではありません。★アウトレット品はブティック品に比べ若干、品質が落ちますが、正規品であり偽物という訳ではありません。 以上、アウトレット商品を十分にご理解頂いた上での購入をお願いします(⁠⁠•⁠﹏⁠•⁠)☆価格の交渉中であっても先に購入した方を優先いたします。他のフリマにも出品しているので突然に商品を取り消す場合があります。☆パソコン、スマートフォンの環境によって色味が異なって見える可能性があるため予めご了承ください。《付属品》箱付き《サイズと仕様》全長:約122cmベルト幅:約3.8cm■仕様バックルを取外して頂きハサミなどでカットすることによりサイズ調整が可能です。両面リバーシブルにご使用頂けます。■素材PVCコーティングキャンバスレザー■品番F64839カラー...ブラック