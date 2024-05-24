値下げ希望大歓迎！Dolce \u0026 Gabbana ドルガバ　ベルト

2023年6月５日値下げ6,666円→5,332円7月16日値下げ5,332円→4,800円8月18日値下げ 4,800円→4,300円使用感はありますが、傷、シミなどの汚れはありません。全長１０５センチベルトホール最小７４センチ、最大９５センチカラー···ブルー



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