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ヨウジヤマモト×ニューエラ　キャップ
商品番号 L55584975643
商品名

ヨウジヤマモト×ニューエラ　キャップ
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ずプロフィール欄を閲覧したうえでご購入ください。購入の際には閲覧したものとして取引させていただきます。ヨウジヤマモト×ニューエラのキャップになります。カラー···ブラック(文字部分はブルー)サイズ···60.6cm状態　タグ付き新品未使用　袋も完備新品未使用ですがキャップ右側に形崩れが見受けられます。普通に被る分には問題はないかと思いますが神経質な方は購入を控えてください。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate64448.html
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