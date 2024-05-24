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商品詳細
必ずプロフィール欄を閲覧したうえでご購入ください。購入の際には閲覧したものとして取引させていただきます。ヨウジヤマモト×ニューエラのキャップになります。カラー···ブラック(文字部分はブルー)サイズ···60.6cm状態 タグ付き新品未使用 袋も完備新品未使用ですがキャップ右側に形崩れが見受けられます。普通に被る分には問題はないかと思いますが神経質な方は購入を控えてください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi990147.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate64448.html
http://narcologia.ru/goods/kindness929005.html
Yohji Yamamoto NEW ERA キャップ | eclipseseal.com
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新品未使用 タグ付 【正規品】 ヨウジヤマモト ニューエラ キャップ ...
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