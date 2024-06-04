USA製 ビッグサイズ▽コールハーン ガラスレザー 本革 ベルト W36 赤茶



USA製/SILVER CREEK/本革/レザーベルト/茶系【表記32インチ/W30～34 ...



USA製/コールハーン/型押し/レザーベルト/茶系【表記40インチ/W39～42 ...



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ベルト メンズ 本革 / 3.5cm幅 / パイソン 栃木レザー 牛革 / ダイヤモンドパイソン グレージング レッド 全２種 / バックカット・フロントカット



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☆この度は数ある中からこちらの商品をご覧いただきありがとうございます☆ブランド：COLEHAANカラー：素材：サイズ：36/90長さ87-98cm幅3cm【コンディション】細かいスレなど使用感は見られますが着用に問題のあるダメージなどなく良好な状態です。【その他】普通のレザーよりも光沢のあるガラスレザーのベルトになります。USA製のしっかりとした上質なレザーを使用しています。#コールハーン#ブラウン#金バックル#大きいサイズ#細め