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USA製 ビッグサイズ▽コールハーン ガラスレザー 本革 ベルト W36 赤茶
商品番号 T42832824214
商品名

USA製 ビッグサイズ▽コールハーン ガラスレザー 本革 ベルト W36 赤茶
ブランド名 コールハーン
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆この度は数ある中からこちらの商品をご覧いただきありがとうございます☆ブランド：COLEHAANカラー：素材：サイズ：36/90長さ87-98cm幅3cm【コンディション】細かいスレなど使用感は見られますが着用に問題のあるダメージなどなく良好な状態です。【その他】普通のレザーよりも光沢のあるガラスレザーのベルトになります。USA製のしっかりとした上質なレザーを使用しています。#コールハーン#ブラウン#金バックル#大きいサイズ#細め
http://narcologia.ru/goods/financier128660.html
http://narcologia.ru/goods/capitation373808.html
http://narcologia.ru/goods/perforce552465.html
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