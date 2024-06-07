バイカーズウォレット　ライダースウォレット　財布　チェーン

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商品詳細
ブランド カワタコ 長財布 素材 レザー 良い革使ってます 価格の相談OK!購入時は確か39800円でした ウォレットチェーンは オークションで落札したチェーンです 高かったです 現状でご理解頂ける方 購入宜しくお願い致します
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