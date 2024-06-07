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バイカーズウォレット　ライダースウォレット　財布　チェーン
商品番号 M36002923631
商品名

バイカーズウォレット　ライダースウォレット　財布　チェーン
ブランド名 カワタコ
特別価格 税込 8,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　カワタコ　長財布　　　　　　素材　レザー　良い革使ってます　　価格の相談OK!購入時は確か39800円でした　　ウォレットチェーンは　オークションで落札したチェーンです　高かったです　現状でご理解頂ける方　購入宜しくお願い致します
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