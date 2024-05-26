新郎ブライダル小物セット　カッターシャツ

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ブライダル7点セットカッターシャツはLサイズCORTECCI小物はMサイズです。○カフスボタン○サスペンダー○アームバンド○ポケットチーフ○フォーマル白手袋○靴下○カッターシャツカッターシャツはLサイズで、ホームクリーニング済です。配送中にシワになりますので到着後アイロン掛けをお願いします。ブライダルハウスTUTUで今年の8月に定価（16500円）で新品購入し結婚式で一度使用したのみです。