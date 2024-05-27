ルイヴィトン　マフラー★カーディフ

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LOUISVUITTONカシミヤ入りエシャルプカーディフ都内直営店で購入後、室内で試着しました。3枚目の画像は照明の具合で濃く見えますが、1枚目2枚目の画像が実物に近いです。2色使いのコントラストが目を惹く「エシャルプカーディフ」は片方にLVのロゴが、もう片方にモノグラムフラワーが施されています。ほどよいボリュームの幅で使いやすく、ビジネスの装いにもピッタリです。★素材：ウール90％、カシミヤ10％★サイズ：180x30cmボリュームが出過ぎず、シックなデザインなので男女問わずお使いいただけます。購入時のお箱とショッパー、メッセージカードとリボンもお付けいたしますのでプレゼントにもお使いいただけます。#ルイヴィトン#LouisVuitton