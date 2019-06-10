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専用 アレキサンダーマックィーン メンズ オーバーサイズ 半袖 Tシャツ
商品番号 A35436085510
商品名

専用 アレキサンダーマックィーン メンズ オーバーサイズ 半袖 Tシャツ
ブランド名 アレキサンダーマックイーン
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AlexanderMcQueenmen'sTshirtsunisexアレキサンダーマックィーン半袖Tシャツシャツ生産:イタリア製素材:コットン状態:10回着用。目立つ傷は見当たりませんでした。サイズ:Mサイズ175/96A着丈73cm身幅62cm肩幅80cm誤差はご了承ください。オーバーサイズなのでどのサイズの方でも着用出来ます。アレキサンダー・マックイーンはモダンで美しく精巧な作りが特徴です。コーディネートはデニムやチノパン、ワイドパンツなどに簡単に合わせられます。国内購入。他にもクローゼット整理でマックィーンのアウタージャケットやブーツなど出品してます。是非ご覧ください。#美品#マックイーン#マッキュー#ケリングジャパン#半袖Tシャツ#Tシャツ#シャツ袖丈···半袖柄・デザイン···スカルブランドロゴプリントネック···クルーネック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/reboot129036.html
http://narcologia.ru/goods/message587027.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual735546.html

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