新品 ザ・ノース・フェイス NSE Traction Mule

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商品詳細
size8冬のフットウエアとして定番となりつつあるダウン・インサレーティッド・ミュール。その心地良さを室内だけではなく気軽に外に持ち出せるよう、アウトソールを備えました。フィールドには適しませんが都会の舗装路には必要にして十分。ダウンの心地良い保温性と軽さを、毎日の通勤や通学、オフィスワークなど日常の生活で活かせます。100％リサイクルPETを使用した、環境配慮型商品。状態 新品、未使用品です。自宅保管品ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。新品THENORTHFACEザ・ノース・フェイスNSETractionMuleMen’s迷彩カモフラダウン・インサレーティッド・ミュールsize8NF70087シーン···トレイル/トレッキングメインカラー···グリーン
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