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【KAMINARI】カミナリベースケーブル（３m ＳＳ）
商品番号 V59535245017
商品名

【KAMINARI】カミナリベースケーブル（３m ＳＳ）
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【KAMINARI】神鳴（カミナリ）ベースケーブルです。（３mＳＳ）未開封、未使用で保管しておりました。この度出品に際し、撮影のため、一度だけ開封しております。写真１.２枚目のとおり、梱包のまま送付いたします。写真のとおり、ケーブルのほか、ポーチ、シール、保証書も同封いたします。#KAMINARI#神鳴#カミナリ#ベースシールド#ベースケーブル#シールド
http://narcologia.ru/goods/organization489462.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation885924.html
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