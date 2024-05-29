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26cm BIRKENSTOCK モンタナ　オールレッド
商品番号 G60431143841
商品名

26cm BIRKENSTOCK モンタナ　オールレッド
ブランド名 ビルケンシュトック
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。数年前に購入し、数回履きましたが、傷、汚れは少ない方だと思います。ですがやはり中古品ですので、ご理解ある方でお願いします。カラー···レッド
http://narcologia.ru/goods/composite564154.html
http://narcologia.ru/goods/message148527.html
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