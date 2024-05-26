Dinosaur Jr Vintage Tシャツ Kurt cobain ガンズ

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★商品名DinosaurJrVintageTシャツKurtcobainガンズダイナソージュニアNILVANA★サイズ表記M肩幅-46袖丈-18身幅-49着丈-67★状態目立たない程度の薄汚れありますが目立つ傷汚れなくコンディション良好です古着ですので多少の使用感や小さな汚れの見逃しがある場合がありますがご理解くださいませ。又お使いの携帯機種やモニターによっては色が多少異なる場合がございますのでご了承下さい。※全てクリーニング、検品済みです。★フォロー割1000〜2999→→100円引き3000〜5999→→200円引き6000円以上→→→300円引きとなっておりますのでコメントでフォロー割希望と一言お願い致します。主にused商品になりますのでused品にご理解ある方のみご購入お願い致します。購入前には必ずプロフィールを一読の上でご購入お願い致します。↓出品中のその他商品はこちらから確認できます。↓#usedshopよつ葉70s80s90sストリートヴィンテージアウトドアドメブラNIKEadidaspatagoniallbeanrussellbigmachaneswranglerpaydaywoolrichdisneyjerzeesfruitoftheloomGILDANナイキアディダスパタゴニアエルエルビーンラッセルペンドルトンヘインズラングラーギルダンディズニージャージーズフルーツオブザルームギルダン