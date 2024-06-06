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新品 ヴァンズ エラ ピッグスエードレザー 28.0cm
商品番号 F83138074869
商品名

新品 ヴァンズ エラ ピッグスエードレザー 28.0cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSERAPigSuedeLeatherCollection“#95”として知られていた「ERA」は、トニー・アルバらによってスケーターのために作られ、そのグリップ力とボード感覚は当時からスケーターたちに愛され続けてきた。発色がよく毛並みもきれいで撥水性に優れたPIGSUEDEを使用した限定モデル。新品未使用タグ付きになります。カラーワインサイズ1028.0cm※箱付きの場合+300円(ご購入前にお知らせ下さい。)シーン...スケートボード(スケボー)メインカラー...パープルスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエード撮影時に蛍光灯・日光・映りの状況などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さい。フォロワー割引初めました。プロフィールを確認下さい。#ヒロ私が他に出品した商品一覧へ他にもフレッドペリーナンバーナインオフホワイトポニーブローナーアンディフィーテッドワラワラスポーツエクストララージクッシュマンレミノアセントジェームスグッドウエアカルバンクラインラベンハムアルテサニアシュプリームコーチノースフェイスフラットヘッドクラークスロンハーマンアタッチメントカジェヘラアークテリクスヴァンズバンズアディダスナイキゴツナイキラボ浮世絵カマボコNIKESBACGティンバーランドエディーバウアーアンドエートミーヒルフィガーパタゴニアスヌーピーモンキータイムジムフレックススポーツウエアダミアンハーストグラミチチャムスプレイコムデギャルソンアンダーカバーLevi'sリーバイス501XX60S70S66前期後期赤ミミ517519bigEビックEエアジョーダンニューヨークハットドゥニームフルカウントウエアハウス東洋エンタープライズストーミーブルージョンブルスラップショットビームスユナイテッドアローズシップスアーバンリサーチトゥモローランドジャーナルスタンダードフリークスストアナノユニバースラルフローレンエディフィスハリランなどのメンズレディースファッションを出品しております。
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