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美品　New Era 9FIFITY ドラえもん　D ダークグリーン
商品番号 X46990461927
商品名

美品　New Era 9FIFITY ドラえもん　D ダークグリーン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆即購入大歓迎！まとめ買い値引き対応可能ですドラえもんとのコラボレーションシリーズ。ニューエラのキャップを被ったドラえもんをフロントに、リアにタイトルロゴを刺繍でレイアウトしました✨配送時はコンパクトにまとめて送らさせて頂きます（＋500円で60サイズへの変更も可能です）54.9cm-60.6cmでサイズ調整が可能です。ダークグリーンドラえもん希少　レア　NEWERAニューエラ#ニューエラ
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