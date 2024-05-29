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ほぼデッド　US企業物　OTTOボディ　コットンツイル生地　キャップ
商品番号 E31134340293
商品名

ほぼデッド　US企業物　OTTOボディ　コットンツイル生地　キャップ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】ほぼデッド　US企業物　OTTOボディ　コットンツイル生地　キャップ【生産国】フィリピン＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長：約7cm高さ：約１２cm＿COMMENT＿＿＿米国企業系のキャップ。フロント、両サイドにバッグにも刺繍が入ったフルデコキャップ。アメリカらしい配色がシンプルに良いです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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