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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】ほぼデッド US企業物 OTTOボディ コットンツイル生地 キャップ【生産国】フィリピン＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長：約7cm高さ：約１２cm＿COMMENT＿＿＿米国企業系のキャップ。フロント、両サイドにバッグにも刺繍が入ったフルデコキャップ。アメリカらしい配色がシンプルに良いです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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