THE INOUE BROTHERS STOLE ストール マフラー

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両面にグラデーションカラーを配した、「THEINOUEBROTHERS」のリバーシブル大判ストールです。経糸と緯糸で異なる2色の原料を交織した、深みのあるカラーリングが魅力的。手触りが優しく心地よいベビーアルパカ素材で、毎日身に付けたくなるような逸品です。・手触りが優しく心地よいベビーアルパカ100%・両面にグラデーションカラーを配した大判ストール・表裏で使用できるリバーシブル仕様・経糸と緯糸で異なる2色の原料を交織した深みのある色合い・ギフトにもおすすめ私自身、ニットなどのチクチクに過敏な方なのですが、さすがはアルパカさん、こちらのストールは着用に際しチクチクすることはありませんでした。非常に質感の高い生地です。クリーニング済み。ぜひご検討ください。定価 41,800サイズ縦 200幅 90素材アルパカ100%素材···ウールカラー···ブラウン柄・デザイン···無地#digawel#comoli#auralee#aton#scye#teatora#ciota#nike#adidas#theinouebrothers#ディガウェル#コモリ#オーラリー#テアトラ#エイトン#シオタ#ザイノウエブラザーズ