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《　本物　新品　》 コブラ　スネーク　頭　顔　剥製　ショートウォレット　75
商品番号 U60758475090
商品名

《　本物　新品　》 コブラ　スネーク　頭　顔　剥製　ショートウォレット　75
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 8,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❗️格安❗️本物のコブラスネーク蛇革エキゾチックレザー入手困難1点物2つ折財布ショートウォレット新品未使用頭顔付き縦11.5センチ×横10センチカードポケット×6金運開運紹運　厄除け新品未使用ですが、天然革の為小傷等がある場合もございますので神経質な方はご遠慮下さい。
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