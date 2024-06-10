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ARC'TERYX アークテリクス　5パネル ウール キャップ　cap 帽子BK
商品番号 K97547307959
商品名

ARC'TERYX アークテリクス　5パネル ウール キャップ　cap 帽子BK
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

arc'teryxアークテリクスHEADWEAR5PanelWoolHatLightVelv　５パネルウールキャップ　ハットブラックヘザー　フリーサイズ・新品未使用品、タグ付き。国内正規品・梱包の際は、ビニールに入れ規定のネコポスサイズに折り畳み発送致します。ご理解のある方のみ宜しくお願い致します。・お値下げ不可・その他ご質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください(商品説明)暖かさと天然素材ならではの機能を備えたウールにポリエステルを混紡することで、スキーツアー、冬のハイキングだけでなく街使いにも使えます。フィット感を高める背面のアジャスターと、湿気を逃がすヘッドバンドを備えたこのキャップは、レトロな5パネルデザインでトレイルでも街でも活躍します。サイズ：フリーサイズ重さ：55gフィット：フリーサイズアクティビティ：ハイキング,ランニング,タウンユースカラー:BLACKHEATHER(ブラック)
http://narcologia.ru/goods/recycling249514.html
http://narcologia.ru/goods/approximate757320.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming70292.html
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