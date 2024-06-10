ARC'TERYX アークテリクス　5パネル ウール キャップ　cap 帽子BK

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arc'teryxアークテリクスHEADWEAR5PanelWoolHatLightVelv ５パネルウールキャップ ハットブラックヘザー フリーサイズ・新品未使用品、タグ付き。国内正規品・梱包の際は、ビニールに入れ規定のネコポスサイズに折り畳み発送致します。ご理解のある方のみ宜しくお願い致します。・お値下げ不可・その他ご質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください(商品説明)暖かさと天然素材ならではの機能を備えたウールにポリエステルを混紡することで、スキーツアー、冬のハイキングだけでなく街使いにも使えます。フィット感を高める背面のアジャスターと、湿気を逃がすヘッドバンドを備えたこのキャップは、レトロな5パネルデザインでトレイルでも街でも活躍します。サイズ：フリーサイズ重さ：55gフィット：フリーサイズアクティビティ：ハイキング,ランニング,タウンユースカラー:BLACKHEATHER(ブラック)